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(Görüntülü Haber) Fatih'te ahşap binada çıkan yangın 4 binaya daha sıçradı

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Fatih'te 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevresindeki 4 binaya daha sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu. Fatih Cerrahpaşa...

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Fatih'te 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevresindeki 4 binaya daha sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu. Fatih Cerrahpaşa Kehribar Sokak'taki 4 katlı ahşap binanın çatı katında saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm binayı sardı. Bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada, alevler ahşap binanın bitişiğinde bulunan 4 binaya daha sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Öte yandan, sokak üzerinde bulunan Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. BEDAŞ ekipleri tedbir amacıyla sokağın elektriğini kesti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda alevleri kontrol altına aldı. Diğer binalara sıçrayan yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu. YANGIN AMATÖR KAMERADA Bu arada, yangın sırasında çıkan alevler bir çevre sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yükselen alevler ve o alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri görülüyor. Mahalle sakinleri, yangının çıması üzerine durumu itfaiye ekiplerini bildirdiklerini ve tedbir amacıyla sokağın elektriğinin yetkililer tarafından kesildiğini söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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