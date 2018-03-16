Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Fatih'te metruk ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm binayı sardı. İtfaiye alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
(Görüntülü Haber) Fatih'te ahşap bina yangını (1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Fatih'te metruk ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm binayı sardı. İtfaiye alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
16 Mart 2018 Cuma 23:36
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