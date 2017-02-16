(Görüntülü Haber) Faslı DEAŞ üyesi tutuklandı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve resmi belgede sahtecelik yaptığı öne sürülen Fas vatandaşı 25 yaşındaki Rıdvan Loussi, tutuklandı. DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Fas vatandaşı Rıdvan Loussi'nin 4 Şubat günü Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Adana'ya geldiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Loussi, düzenlenen operasyonla İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste gözaltına aldı. Sahte kimlik ve pasaportla yakalanan, üzerinden çıkan cep telefonu ve dijital veriler incelemeye alınan Loussi, Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün sorgulandı. Suçlamaları kabul etmeyen Loussi, işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'DEAŞ üyesi olmak ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.