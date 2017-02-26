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(Görüntülü Haber) Fare ve böceklerin gezdiği ürünleri 'organik' diye satıyorlarmış

İZMİR, () - İZMİR'de Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin, Buca Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir depoya düzenledikleri baskında, böcek ve farelerin üzerlerinde gezindiği...

İZMİR, () - İZMİR'de Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin, Buca Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir depoya düzenledikleri baskında, böcek ve farelerin üzerlerinde gezindiği 3 ton kuruyemiş, cezerye, kuru incir, kayısı ve kuru üzüm ele geçirildi. İşletme sahibi Z.A.'nın ürünlerini, kent pazarlarında 'organik ürün' diye tanıtarak satış yaptığı belirtildi. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Buca Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler depoda gördükleri karşısında şaşkına döndü. Farelerin yavrulayıp çoğaldığı, haşerelerin gezdiği depoda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, kuru domates, cezerye, pestil, bitki çayı ve kuruyemiş bulundu. 'ORGANİK' DİYE SATIYORMUŞ Ekipler rutubetten küflenmiş duvarlarla çevrili depoda yaptıkları incelemede, çuvallarda bekleyen ürünlerde kokuşma ve bozulma tespit etti. Firma sahibinin bu ürünleri semt pazarlarında 'organik ürün' diye tanıtıp sattığı öne sürüldü. Ekipler insan sağlığını hiçe sayarak üretim yapan firma hakkında işlem yaparken, ürünlere de imha edilmek üzere el koydu.

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