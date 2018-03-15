Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...

(Görüntülü Haber) Falezlerden düşen gencin cesedi bulundu

  Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da dün akşam falezlerden düşen gencin cesedi denizde bulundu. Ölen kişinin Ufuk Karakaya (21) olduğu belirlendi. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki...

 

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da dün akşam falezlerden düşen gencin cesedi denizde bulundu. Ölen kişinin Ufuk Karakaya (21) olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Atatürk Parkı yanındaki falezlere gelen bir erkek, iddiaya göre 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Bu sırada çevrede balık tutanlar durumu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düşen kişinin denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. 1 saatlik çalışma sonrası aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalar sabaha ertelendi.

Sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalar deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından devam ettirildi. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bölgeye gelen deniz polis ekibinden 2 dalgıç, kıyıdan 100 metre açıkta, denizin dibinde bir erkeğe ait ceset buldu. Bota alınan cesedin, Ufuk Karakaya olduğu belirlendi. Karakaya'nın cesedi Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314