(Görüntülü Haber) Faciayı 6 yaşındaki Canay önledi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP () - GAZİANTEP'te, anaokuluna giden 6 yaşındaki Canay Babaoğlu, okulda aldığı yangın eğitimi sonrası, evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen ailesinin yaşamını kurtardı. Burç Mahallesi'nde yaşayan, Canay ve Habibe Babaoğlu çifti 17 yaşındaki kızı Kezban ve 6 yaşındaki oğlu Canay Babaoğlu ile önceki gece soba yanan odada uykuya daldı. Gece saatlerinde uyanan, babasıyla aynı adı taşıyan küçük Canay Babaoğlu, odadaki kötü kokudan etkilenerek anne ve babasını uyandırmaya çalıştı. İTFAİYENİN SÖYLEDİKLERİNİ HATIRLADI Gittiği anaokuluna bir süre önce gelen ve zehirlenmelere karşı kendilerine eğitim veren itfaiye ekiplerinin anlattıklarını hatırlayan Babaoğlu, kapı ve pencereleri açarak komşularından yardım istedi. Komşularıyla beraber eve geri dönen küçük çocuk, bir süre sonra uyanan babasına '110 İtfaiye' ve '112 Acil Servis' numaralarını armasını söyledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri aileyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Aileye, acil serviste yapılan müdahale ile oksijen tedavisi yapılırken, gecikmeleri halinde hayati tehlikelerinin söz konusu olabileceği söylendi. "HAYATIMIZI OĞLUMA BORÇLUYUZ" Baba Canay Babaoğlu, yaşamlarını küçük çocuklarına borçlu olduklarını dile getirdi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarının tutamayan Babaoğlu, "Gece saatlerinde oğlumun ağlaması üzerine uyandık. Oğlum daha önce bizi uyandırmaya çalışmış uyandıramayınca komşulara haber vermiş. Gözümü açtığımda oğlum ağlıyordu, komşular vardı. Biz ona bir şey oldu sandık oysa ki biz zehirlenmişiz. Oğlum kapıyı pencereyi açmış, yangın çıktı sanmış elinde su şişesiyle sobayı söndürmeye çalışmış. Biz uyanınca 'baba 110'u ara' dedi. Sonra hastaneye gittik, oradaki tedavimizin ardından oğlumla konuştum. Bana, okula gelen itfaiyecilerin kendilerine eğitim verdiğini burada öğrendiklerini uyguladığını söyledi" dedi. "İTFAİYEYİ ARAMAK İSTEDİM" Okula gelen itfaiyecilerin verdiği eğitimi uyguladığını söyleyen Canay Babaoğlu da dumanı görünce ilk olarak yangın çıktığını zannettiğini söyledi. İtfaiyeyi aramaya çalıştığını ifade eden küçük Canay "Dumanı görünce suyu açarak sobayı söndürmeye çalıştım. Sonra annemi ve babamı uyandırdım. Komşularımıza giderek onlara evde yangın olduğunu söyledim. İtfaiyeyi aramak istedim ama telefonu kullanamadım" diye konuştu. Burç Anaokulu Müdürü Serpil Yılmaz ise bu yaştaki çocuklara verilen eğitimin akılda daha kalıcı olduğunu anlatarak, şöyle dedi: "Okulumuzda yaşayarak uygulamalı eğitim vermeye özen gösteriyoruz. Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı'nın böyle bir eğitimi olduğunu duyunca onları okula davet ettik. Sağ olsunlar bize hemen geri dönüş yaparak okulumuza gelip, yangınlar ve zehirlenmeler konusunda eğitim verdiler. Öğrencimiz Canay'ın evinde de eğitimden bir kaç gün sonra böyle bir hadise yaşanmış. Çocuğumuzla konuştuğumuzda burada aldığı eğitimle neler yaptığını söyledi. Böylesi üzücü bir olayın bir faciaya dönüşmesini engelleyen öğrencimize ve itfaiyeci arkadaşlara teşekkür ederim."