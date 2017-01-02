(Görüntülü Haber) Fabrikada kazan patladı, 4 işçi yaralandı

Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA(İzmir),() - İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada demir eritme kazanının belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikası Ege Demir'de bulunan demir eritme kazanı, bugün saat 11.30'de belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama anında kazan yakınındaki 4 işçi yaralandı. Bazı işçiler ise patlamadan hafif sıyrıkla kurtuldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansın geldiği fabrikada yanık yarasıyla yaranan işçiler Musa Altsoy, Cihan Karanlıkdere, Selim Altıcı ve Cemal Alakuş, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif sıyrıklarla olayı atlatan bazı işçiler ise ayakta kontrol edildi. AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu diğerlerinden ağır olan Musa Altsoy, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, Cihan Karanlıkdere ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Ambulans helikopterin yaralıları almak için indiği hastanenin yakınında bulunan futbol sahasının kapısının açılması için bir süre güvenlik görevlisi beklendi. Tedaviye alınan 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.