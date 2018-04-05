Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL Eyüpsultan'da sabaha karşı çıkan yangında kauçuk, plastik ve izolasyon malzemelerin üretildiği fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fabrikadaki hasar havadan görüntülere yansıdı.
(Görüntülü Haber) Eyüpsultan'da yanan kauçuk fabrikasının havadan görüntüsü
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL Eyüpsultan'da sabaha karşı çıkan yangında kauçuk, plastik ve izolasyon malzemelerin üretildiği fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fabrikadaki hasar havadan görüntülere yansıdı....
05 Nisan 2018 Perşembe 16:50
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