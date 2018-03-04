Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL Eyüp'te bir parkın duvarı yağmur nedeniyle çöktü. Duvarın üzerine çöktüğü toplam 5 araç zarar gördü. 1 aracın ise devrildiği görüldü.
(Görüntülü Haber) Eyüp'te parkın duvarı çöktü 5 araç zarar gördü
Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL Eyüp'te bir parkın duvarı yağmur nedeniyle çöktü. Duvarın üzerine çöktüğü toplam 5 araç zarar gördü. 1 aracın ise devrildiği görüldü.
04 Mart 2018 Pazar 13:52
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