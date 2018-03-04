Murat SOLAK / İSTANBUL, () EYÜP'te yoğun yağış nedeniyle bir parkın duvarı çöktü, duvarın yanına parkeden araçlarda maddi hasar meydana geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, Eyüp'te bir parkın duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı'nın yeni yapılan duvarı, yağmur sularının etkisiyle çökerek, caddede park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi, bir kamyonet de çökmenin etkisiyle yan yatarak başka bir araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı caddeye şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ekiplerin araçları kurtarma çalışması sürüyor. Aracı devrilen duvardan hasar gören Yusuf Demir, " Biz aracımızı park ettik. Geldiğimizde bu durumla karşılaştık. Sağanak yağmurun ardından toprak kaymasıyla duvar devrildi. 6 araç hasarlı şu anda" dedi.
(Görüntülü Haber) Eyüp'te parkın duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü (3)
Murat SOLAK / İSTANBUL, () EYÜP'te yoğun yağış nedeniyle bir parkın duvarı çöktü, duvarın yanına parkeden araçlarda maddi hasar meydana geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, Eyüp'te bir parkın duvarının...
04 Mart 2018 Pazar 15:58
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