(Görüntülü Haber) Evlilik yüzüğünü bile dolandırıcıya kaptırdı

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da 26 yaşındaki Saniye İpek, kendisini arayıp eşinin gözaltında olduğunu söyleyen sahte polislere inanıp, evlilik yüzüğü ile kulağındaki küpesini bile kuyumcuya bozdurup, verilen hesaba 2 bin 900 lira yatırdı. Dolandırıldığını anlayınca ne yapacağını şaşıran kadın kuyumcuya döndü. Burada 9 aylık bebeğini bırakıp, kuyumcu ile birlikte PTT şubesine gitti ancak parasını kurtaramadı. Kadının kuyumcuda altınları bozdurması ve ikinci kez gelip ağlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan ev kadını Saniye İpek'i telefonla arayan bir kişi komiser olduğunu söyleyerek bir çetenin eşinin kimlik bilgilerini kullanarak kanunsuz işler yaptığını, bu nedenle eşini gözaltına aldıklarını öne sürdü. Telefondaki dolandırıcı, "Biz eşinizin masum olduğunu biliyoruz, bu nedenle gizli bir soruşturma yürütüyoruz. Operasyonun sonunda eşinizin masum olduğunu kanıtlayacağız, gerçek suçluları da yakalayacağız" diyerek telekonferans yöntemiyle eşinin sesini de dinletti. Dolandırıcı, telsiz sesi de dinlettiği kadına, "Operasyonun sonuçlanması için vereceğim hesaba para yatırmanız gerekiyor, aksi taktirde kocanız cezaevine girer" dedi. Korkan kadın, evde para olmadığını altınlarının olduğunu söyledi. Sahte komiser hemen genç kadına kuyumcuya gidip altınları bozdurup parayı da Adana Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki PTT şubesine yatırmasını, kendisini emniyet binasından izleyeceğini söyledi. NİKAH YÜZÜĞÜ İLE KÜPESİNİ SATTI Genç kadın 9 aylık bebeğini de kucağına alarak kuyumcuya gidip, parmağındaki nikah yüzüğü ile küpesinin de aralarında olduğu ziynet eşyalarını bozdurdu. Kuyumcudan bunun karşılığında 2 bin 900 lira alan Saniye İpek, Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki PTT şubesine giderek verilen hesaba parayı yatırdı. Genç kadın 10 dakika sonra kocasının bırakıldığını öğrenmek için kendisini arayan telefonu çaldırmak istedi, ancak ulaşamadı. Kocasının telefonunu arayan Saniye İpek, eşinin da polis olduğunu söyleyen şahıslarla telefonda konuştuğunu gözaltına alınmadığını söyleyince dolandırıldığını anladı. PARANIN ÇEKİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE YIKILDI 9 aylık bebeği ile tekrar kuyumcuya gelen İpek, gözyaşları içinde olanları anlattı. Uzun süre ağlayan genç kadın daha sonra kuyumcu Emrah Baygın (36) ile birlikte PTT şubesine gitti. Bu sırada panik halindeki kadın, bebeğini kuyumcuda bıraktı. Paranın geri verilmesini isteyen kadın, paranın çekildiğini öğrenince yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tekrar kuyumcuya dönüp bebeğini alan kadını ifadesi için karakola götürdü. Kadının kuyumcuda altın bozdurması, tekrar panik halinde gelişi ise güvenlik kamerasına yansıdı.