(Görüntülü Haber) Evlilik yalanıyla dolandırıcılık iddiası

Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()İZMİR'in Bergama İlçesi'nde yaşayan 30 yaşındaki İrfan Kartal, evlenmek istediği 21 yaşındaki A.A.'nın, aldırdığı altınlarla kaçtığını söyleyip dolandırıldığını iddia etti. Bergama'nın Topallar Mahallesi'nde yaşayan maden işçisi İrfan Kartal, çiftçi olan babası 54 yaşındaki Mustafa Kartal'a evlenmek istediğini belirtti. Baba Kartal, oğlunun bu isteği karşısında uygun bir eş bulmak için araştırmaya başladı. İlçede uygun bir aday bulamayınca, daha önce askerliğini yaptığı Hatay'a giderek gelin adayını aramaya karar verdi. Hatay'da taksici olduğunu iddia ettiği M.C.'yle tanışan Mustafa Kartal, kente geliş sebebini paylaştı. Bunun üzerine M.C., akrabası olduğunu söylediği A.A.'yı Mustafa Kartal ile tanıştırdı. A.A. teklifi kabul edince Mustafa Kartal, oğlunun Hatay'a çağırdı. Kız evine giden İrfan Kartal, müstakbel gelinle anlaşınca A.A.'yı da yanlarına alarak Bergama'nın yolunu tuttu. Öncesinde ise A.A.'nın ailesine 'süt parası' adı altında 8 bin lira verdi. Bergama'ya gelip iki gece Mustafa Kartal'ın evinde kalan A.A., damat adayıyla geçen pazartesi günü şehir merkezinden önce kıyafet, çanta ve ayakkabı alışverişi yaptı. Daha sonra 2 yüzük, 1 küpe ve 4 bilezik alındı. İrfan Kartal marketten alışveriş yaparken, iddiaya göre, A.A. alınan ziynet eşyalarıyla ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan İrfan Kartal, Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Toplamda 15 bin lira dolandırıldıklarını söyleyen baba Mustafa Kartal, "Hatay'a vardım. Orada M.C. isimli bir vatandaşla tanıştım. Bana 'bizim burada akrabalarda bir kız var, oğlunla onu görüştürelim' dedi. Kızın evine vardık. Oğlanla kız görüşüp anlaştı. Hatay'da 8 bin lira, kızın süt parası verdik. Bergama'ya geldim. Takıları yaptık. Burada bulunan bir marketin önünden oğlan alışveriş yaparken sıvışıp kaçmış. Toplam 15 bin lira param dolandırıcılar tarafından gitmiştir. Hiçbir şeyim kalmadı. Sıfıra düştüm. Bunların yakalanmasını istiyorum" dedi. Dolandırıcıların biran evvel yakalanmasını isteyen İrfan Kartal ise; "Ben mutlu olayım, çadırda da olsa dururum' dedi. Aynı gün Bergama'ya yola çıktık. Hafta sonu olduğu için cumartesi, pazar evde kaldık. Pazartesi alışveriş için Bergama merkezine geldik. Önce 301 liralık giyim eşyası aldık. Daha sonra ayakkabı ve çanta alışverişi yaptık. Ardından kuyumcuda takı ve ziynet eşyası yaptırdık. Buradan bir markete gittik. Ben aldıklarımın parasını öderken, 30 saniye içerisinde kayboldu gitti. Bizi dolandıran bu kişilerin biran önce yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.