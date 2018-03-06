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(Görüntülü Haber) Evli kız kardeşlerini kaçıran kişiyi demir çubuklarla dövdüler

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan M.A.Ç. (32), iddiaya göre, önceden tanıdığı evli kadını Şanlıurfa'da kaçırıp, evine getirdi. Kadının haber vermesi üzerine Darıca'ya gelen kardeşleri, evin kapısını balta ile kırarak demir...

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan M.A.Ç. (32), iddiaya göre, önceden tanıdığı evli kadını Şanlıurfa'da kaçırıp, evine getirdi. Kadının haber vermesi üzerine Darıca'ya gelen kardeşleri, evin kapısını balta ile kırarak demir çubuklarla M.A.Ç.'yi dövdü. Kız kardeşlerini alarak Şanlıurfa'ya giden 3 ağabeyi ve arkadaşları, polisin operasyonu ile Bolu'da yakalandı. Darıca'da yaşayan M.A.Ç., önceden tanıdığı ve Şanlıurfa'da yaşayan evli S.C.'yi (26) kaçırarak evine getirdi. Ailesi genç kadını ararken, S.C. bulduğu telefonla yakınlarına mesaj atarak M.A.Ç. tarafından kaçırıldığını bildirdi. Bunun üzerine S.C.'nin ağabeyleri A.Ç. (33), M.Ç. (31), H.Ç. (29) ve arkadaşları S.Ç. (31), Şanlıurfa'dan Darıca'ya geldi. 4 kişi, M.A.Ç.'nin yaşadığı evin kapısını balta ile kırarak içeri girdi. S.C.'nin ağabeyleri ve arkadaşları, evde M.A.Ç.'yi demir çubuklarla dövdü ardından kadını yanlarına alarak araçla Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı. Ağır yaralanan M.A.Ç., çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, S.C. ile ağabeyleri ve arkadaşlarının bulunduğu araç Bolu'da durduruldu. Gözaltına alınan A.Ç., M.Ç., H.Ç. ve arkadaşları S.Ç. adliyeye sevk edildi.

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