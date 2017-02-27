(Görüntülü Haber) Evlerinin damında intihar etti

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 19 yaşındaki Orkun Topçu, tek katlı evinin damında pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Merkez Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde oturan Orkun Topçu, öğle saatlerinde eve gelip, dama çıktı. Bir süre sonra silah sesi üzerine dama çıkan komşuları Topçu'yu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Orkun Topçu'nun öldüğünü belirlendi. Antalya'da bahçıvan olarak çalışan ve 3 ay önce Adana'ya döndüğü belirtilen Topçu'nun kendisini öldürmesi için bir neden olmadığını söyleyen yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Topçu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.