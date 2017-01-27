NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden düşen öğretmen 43 yaşındaki Murat Tekbaş öldü. Esentepe Mahallesi Sueda Sokak'taki apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan 2 çocuk babası öğretmen Murat Tekbaş, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden düştü. Avanos ilçesindeki Kapadokya Çok Programlı Lisesi'nde Elektrik/Elektronik Teknolojisi Öğretmeni olan Tekbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat Tekbaş'ın bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve Nisan ayına kadar raporlu olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Evinin balkonundan düşen öğretmen öldü
NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden düşen öğretmen 43 yaşındaki Murat Tekbaş öldü. Esentepe Mahallesi Sueda Sokak'taki apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan 2 çocuk babası...
27 Ocak 2017 Cuma 13:08
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