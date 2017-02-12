Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

(Görüntülü Haber) Evini basan eşinin akrabaları hastanelik etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da kalıp ustası 29 yaşındaki Murat Ç., evine gelen eşinin 5 akrabası tarafından dövülerek hastanelik edildi. Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6719 Sokak Küçükkara...

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da kalıp ustası 29 yaşındaki Murat Ç., evine gelen eşinin 5 akrabası tarafından dövülerek hastanelik edildi. Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6719 Sokak Küçükkara Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Murat Ç.'nin eşi Leyla Ç.'nin 5 akrabası, evlerine gelerek konuşmak istediklerini söyledi. İkisi Leyla Ç.'nin kardeşi oldukları belirtilen M.K., M.K., S.K., İ.K. ve O.K., iddiaya göre kapıyı açan Murat Ç.'ye ellerindeki sopalarla saldırdı. Eşini kurtarmak isteyen Leyla Ç., bir yandan da polisi aradı. Bu sırada üzerlerinde silah olduğu iddia edilen kişilerden biri içeri girerek çiftin cüzdan ve cep telefonlarını aldı. Ardından Murat Ç.'ye ait otomobilin 4 lastiğini bıçakla kesen saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kısa süre sonra gelen polis ekipleri Murat Ç. için ambulans çağırdı. Murat Ç. gazetecilere başına gelenleri anlatırken fenalık geçirdi. Gelen ambulansa alınan Murat Ç. özel bir hastaneye götürüldü. Polis, saldırganları arıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.