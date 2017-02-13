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(Görüntülü Haber) Evinde bonzai bulunan kadın tutuklandı

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, evinde satışa hazır halde bonzai maddesi bulunan 25 yaşındaki Yağmur K. tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı...

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, evinde satışa hazır halde bonzai maddesi bulunan 25 yaşındaki Yağmur K. tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı öne sürülen Yağmur K.'nın oturduğu Zafer Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 17.65 gram ağırlığında peçetelere sarılı 60 çıkı bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Yağmur K., yapılan sorgulamasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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