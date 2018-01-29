(Görüntülü Haber) Evinde 1 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı
DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram esrar ile yakalanan 1 kişi tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekihleri, istihbarat çalışması ile 27 yaşındaki B.T.'nin evinde esrar bulundurduğunu...
29 Ocak 2018 Pazartesi 22:18
DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram esrar ile yakalanan 1 kişi tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekihleri, istihbarat çalışması ile 27 yaşındaki B.T.'nin evinde esrar bulundurduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis B.T.'nin evine geçen 27 Ocak'ta operasyon düzenledi. Evde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada koltuğun altına gizlenmiş 1 klogram kubar esrar ele geçirildi. B.T., gözaltına alındı. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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