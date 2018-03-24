(Görüntülü Haber) Evin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
ESKİŞEHİR'de, Orhan Çelik (43), otomobilini evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay saat 23.30 sıralarında, 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta meydana geldi. Orhan Çelik,...
24 Mart 2018 Cumartesi 07:49
ESKİŞEHİR'de, Orhan Çelik (43), otomobilini evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay saat 23.30 sıralarında, 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta meydana geldi. Orhan Çelik, 06 FL 9106 plakalı otomobili evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 2'si vücuduna isabet eden Çelik olay yerinde öldü, saldırgan ise kaçtı. Orhan Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
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