(Görüntülü Haber) Evin demir kapılarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar

Kızılcakent Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B. ve D.D.'yi bir evin demir kapılarını çalmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve alınan parmak izi eşleştirmesiyle 6 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen A.B. ve D.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kızılcakent Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B. ve D.D.'yi bir evin demir kapılarını çalmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve alınan parmak izi eşleştirmesiyle 6 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen A.B. ve D.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.