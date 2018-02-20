Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tanrıkulu: Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı
Çocuk istismarı 10 yılda 700...
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye sevk edildi
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye...
Fed tutanakları öncesi dolar 3.75, euro 4.65 lirada, Borsa yükseldi
Dolar 3.75, euro 4.65 lira,...
'Zeytin Dalı Harekatı'nde öldürülen terörist sayısı 1641 oldu
TSK: 1641 terörist etkisiz hale...

(Görüntülü Haber) Evdeki yangında eşya kül oldu, Türk bayrağı yanmadı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında kül olan eşyanın arasındaki Türk bayrağının yanmadığı görüldü. Yangın, sabah saatlerinde Yeni Mahallesi Nalbantlar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında meydana geldi....

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında kül olan eşyanın arasındaki Türk bayrağının yanmadığı görüldü. Yangın, sabah saatlerinde Yeni Mahallesi Nalbantlar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. Ali Sevinç'e ait evde çıkan yangına Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Evin bir odasındaki eşyalar tamamen yandı. Oda içinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye eri Abdürrahim Karakuş, sehpanın üzerinde bulunan Türk bayrağının yanmadığını fark etti. Bayrağı alan Karakuş, durumu arkadaşlarıyla paylaştı. Karakuş bayrağı görünce çok şaşırdığını söyleyerek, "Bir odada çıkan yangını diğer odalara sıçramadan söndürdük. Bu odada her şey kül olmuştu. Ancak tüylerimizi diken diken eden bir olayla karşılaştık. Biz daha önce yangınlarda Kuran-ı Kerim yazılarının yanmadığına defalarca şahit olduk. Ancak kağıttan olan Türk bayrağının yanmadığına ilk kez şahit olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçiğin çarpıştığı şu anlamlı günlerde Türk bayrağının yanmaması bayrağımızın kutsal olduğunu bir kez daha gösterdi. Kutsal Türk bayrağımızın yanmaması bizi gerçekten duygulandırdı" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314