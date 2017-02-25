(Görüntülü Haber)Evde yangın
KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde bir evde dairede elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü. Eşi ve çocuklarını dışarı çıkaran Salim Pelit dumandan etkilendi. Salim Pelit ambulansta tedavi edildi. Öğle...
25 Şubat 2017 Cumartesi 16:22
KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde bir evde dairede elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü. Eşi ve çocuklarını dışarı çıkaran Salim Pelit dumandan etkilendi. Salim Pelit ambulansta tedavi edildi. Öğle saatlerinde, Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Camii Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan Pelit ailesine ait evde yangın çıktı. Yatak odasında çıkan yangında dumanlar evi sararken, Salim Pelit 3 çocuğu ve eşini dışarı çıkardı. Komşularının haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, ev büyük hasar gördü. Dumandan etkilenen Salim Pelit'e 112 Acil ekibi ambulansta müdahalede bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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