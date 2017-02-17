(Görüntülü Haber) Evde, şüphe çeken 'gizli ilişki' cinayeti (2)

"İSMAİL'İ KOCAM ÖLDÜRDÜ" Kütahya'da evlerine gelen İsmail Yavuz'u bıçaklayarak öldürmek suçundan eşi Mehmet Cangür ile birlikte gözaltına alınan Emine Cangür, önce polislere cinayeti kendisinin işlediğini söyledi, ardından da olayı eşinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Emine Cangür, sorgulamasında eşini suçladı. Emine Cangür, İsmail Yavuz ile Kütahya 1'ici Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında birlikte işçi olarak çalıştıklarını söyledi. CEP TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRDÜ 1.5 aydır işsiz olan eşi Mehmet Cangür'ün cep telefonundaki İsmail Yavuz ile olan mesajlarını gördüğünü anlatan Emine Cangür ifadesinde şu iddialarda bulundu: "Eşim benim cep telefonundan İsmail'e 'Eşim evde yok, Ankara'ya gitti. Eve gel' diye mesaj yolladı. Daha sonra da beni dövdü ve bacaklarımdan bıçakladı. Ardından beni soydu ve üzerime bornoz giydirdi. İsmail gelince benim bornozlu olarak kapıyı açmamı ve yatak odasına götürmemi istedi. O da evde saklandı. İsmail geldiğinde onu yatak odasına götürdüm. O anda eşim de odaya girdi. Boğuşmaya başladılar. İsmail kaçmak istedi. Eşim onu koridorda defalarca bıçakladı. Daha sonra telefonla annemi ve erkek kardeşimi eve çağırdı. Onlar gelince 'Bakın kızınız benim namusumu kirletti. Ben de o yüzden bu adamı bıçakladım. Şimdi bu cinayeti kızınız üstlenecek. Bu adamı kendisinin öldürdüğünü söyleyecek' dedi. Bu arada İsmail can çekiyordu. Bıçağı zorla elime verdi. Kendisi de elimi tutup İsmail'in boynuna ve cinsel organına doğru bıçağı sapladı. Polisler eve gelince de korkumdan cinayeti benim işlediğimi söylemek zorunda kaldım. Ancak İsmail'i kocam öldürdü." Bu arada gözaltına alınan Mehmet Cangür'ün sorgulamasını devam ettiği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. KOMŞULARI YALVARMA SESİNİ DUYDU Emine ve Mehmet Cangür çiftinin apartman komşuları ise kavga seslerini duyduklarını ve hemen polisi aradıklarını söyleyerek "Evden bir kişinin 'Abi yapma. Bir daha bu eve gelmeyeceğim' diye yalvarma sesisini de duymuştuk. Biz bu kavganın bir aile ve akraba kavgası olduğunu sanmıştık" dedi.