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(Görüntülü Haber) Evde mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 3 yaralı

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, bir evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu Ertaş çifti ve 2 yaşındaki oğulları, ağır yaralandı. Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, Yenimahalle Mezbane Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan...

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, bir evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu Ertaş çifti ve 2 yaşındaki oğulları, ağır yaralandı. Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, Yenimahalle Mezbane Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ertaş (24), eşi Leyla Ertaş (21) ve çocuğu İrfan Efe Ertaş (2), akşam uyuduktan sonra mutfakta olan tüpün hortumundan sızan gaz, evin içine doldu. Sabah işe gitmek için uyanan Hasan Ertaş, eşi ile mutfakta kahvaltı için tüpü yakmaya çalıştığı anda ev içinde sıkışan gaz patladı, yangın çıktı. Patlamada ağır yaralanan Hasan Ertaş ve Leyla Ertaş olay yerine çağrılan ambulansla Andan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin çocuğu İrfan Efe Ertaş ise Aydın Çocuk Doğum Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlama sonrası evde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, büyümeden söndürdü. Patlama sonrası evde büyük çaplı hasar oluştu. Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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