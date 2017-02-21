Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, Suriyelilerin kaldığı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Suriyelilerin kaldığı evden duman ve alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan ve dumandan etkilenen 3 Suriyeliyi de tahliye etti. Dumandan etkilenen Suriyelilere ambulansta oksijen takviyesi yapılırken, evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini araştırılıyor.
(Görüntülü Haber) Evde çıkan yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, Suriyelilerin kaldığı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Suriyelilerin kaldığı...
21 Şubat 2017 Salı 13:27
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