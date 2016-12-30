(Görüntülü Haber) Ev yangını bitişikteki ahıra sıçrayınca 2 koyun telef oldu

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki tek katlı bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçrayınca 2 koyun telef oldu. Gölbaşı Mahallesi 305 numarada eşi ev kadını Eşe Tuncay ile birlikte yaşayan işçi emeklisi Vedat Tuncay'a ait tek katlı evde, bugün saat 02.45'te, belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Ev bitişikteki ahıra sıçradı. Evden çıkan ancak dumandan etkilenen Vedat ve Eşe Tuncay çiftine, olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ahırdaki 2 koyun telef oldu. Evde ise büyük çaplı maddi hasar oluştu. Ev sahibi Vedat Tuncay, "Eşim Eşe, panikle beni uyandırdı. Evde duman kokusu olduğunu söyledi. Kalktığımızda evimizi alevler sarmıştı. Eşimle beraber kendimizi sokağa attık. İlk olarak ahıra koştum ama iş işten geçmişti. Ahır da alevler içindeydi. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri çalışmaya başladı. Koyunlarıma çok canım yandı. Keşke kurtarabilseydim. Ama Allah'tan eşim ve bende bir şey yok. 50 yıllık emeğimiz kül oldu" dedi.