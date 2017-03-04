(Görüntülü Haber) Ev sahibi kiracı arasında su sesi konusunda çıkan kavga kanlı bitti

KARAMAN'da su sesi konusunda çıkan kavgada ev sahibi 78 yaşındaki Mehmet Tekin, kiracısı 24 yaşındaki Mustafa Çağlar Bulut’u sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Bulut ve arbede sırasında bıçakla el ve kollarından yaralanan Tekin hastanede tedavi altına alındı. Olay, dün gece yarısı Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Erdoğan Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Mehmet Tekin, kiracısı Mustafa Çağlar Bulut ile evinden gelen su sesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Tekin kiracısı Bulut'u sırtından bıçakladı. Çıkan arbedede Mehmet Tekin de bıçakla el ve kollarından yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Bulut ve Tekin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Bulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken polis soruşturma başlattı.