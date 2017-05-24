(Görüntülü Haber) Ev eşyası taşırken elektrik akımına kapıldı

Muammer ŞEN/ KARAMAN, () - KARAMAN'da evden eve eşya taşıyan bir nakliye firmasında çalışan 32 yaşındaki Vural Atalay, bina dışında yük asansörüyle eşya taşıdığı sırada elektrik hattındaki kablolara dokunması sonucu akıma kapıldı. Hastanede tedavi altına alınan Atalay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Vural Atalay, 3'üncü kattaki eve, bina dışında yük asansörüyle eşya taşırken, sokaktaki elektrik hattı kablolarına dokunması sonucu akımı kapıldı. Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atalay'ın vücudunda kısmi yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.