YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın (28) öldürüldüğü operasyonda sağ olarak ele geçirilen Osman Özonal’ın yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyondaki görevli askerler tarafından çekilen görüntülerde, kırmızı bültenle arandığı belirlenen PKK'lı Özonal’ın teslim olma anı yer aldı.
(Görüntülü Haber) Etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin silah ve mühimmatları ele geçirildi (2)
YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın (28) öldürüldüğü operasyonda sağ olarak ele geçirilen Osman Özonal’ın yakalanma anına ilişkin görüntüler...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:40
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