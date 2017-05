(Görüntülü Haber) Esrar satarken yakalanıp, tutuklandı

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda, 100 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 64 yaşındaki Yüksel C. tutuklandı. Datça Oto Tamirciler Sitesi'nde çay ocağı işleten, çevresinde 'Dayı' ve 'Dede' lakaplarıyla tanınan Yüksel C.'nin, ilçeye uyuşturucu madde getirip sattığını öğrenen polis, çalışma başlattı. İzlemeye alınan Yüksel C.'nin, D.D.(49) isimli bir kişiye 400 TL karşılığı bir miktar esrar sattığı tespit edilen polis, geçen pazartesi günü operasyon için düğmeye bastı. Yüksel C. ve D.D., gözaltına alındı. Yüksel C.'nin otomobilinde, işyerinde ve evinde arama yapıldı. Otomobilde gizlenmiş ve satışa hazır paketlenmiş halde 100 gram esrar bulundu. Şüphelinin işyeri ve evinde ise esrar maddesi ile saksıda yetiştirilmiş hintkeneviri ele geçirildi. D.D. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dün (salı) uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeyi sevk edilen Yüksel C. tutuklandı.