(Görüntülü Haber) Eskort sitesi yöneticileri adliyeye sevk edildi

SAMSUN ve Adana merkezli 13 ilde polisin gerçekleştirdiği 'Son Kapı 1'operasyonunda gözaltına alınan ve eskort sitesi yöneticisi olduğu iddia edilen biri kadın 31 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, içlerinde travestilerin de bulunduğu 292 eskort emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 6 gün önce Samsun ve Adana merkezli 13 ilde 1781 polisin katılımıyla 5 ayrı örgüte yönelik 'Son Kapı 1' adlı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında eskort sitesi kurup yönettikleri ve para akışını sağladıkları belirlenen birisi kadın 31 şüpheli ile eskort sitelerine abone olup fuhuş yaptıkları öne sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 731 eskort kadından 292'si yakalanarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve kaldıkları otel odalarında arama yapan polis; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve fişek, banka dokümanları, senet, tapu ve internet sitesi server belgeleri ele geçirdi. Polis ekipleri ayrıca şüphelilere ait piyasa değeri 2 milyon 75 bin TL olan 3 villa, 2 apartman dairesi ve 6 lüks otomobil ile 25 bankada bulunan yaklaşık 3.5 milyon TL paraya da Samsun Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla el kondu. 292 ESKORT SERBEST BIRAKILDI Gözaltına alınan ve içlerinde travestilerin de bulunduğu 292 eskortun emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, gözaltında bulunan eskort sitesi yöneticisi oldukları iddia edilen birisi kadın 31 şüpheli 'örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından bugün adliyeye çıkartıldı. 40 BİN STERLİNE CİNSİYET DEGİSTİRİYORLAR Ayrıca polis tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sırasında eskort sitesi yöneticilerinin Türkiye'nin büyük illerinde site kurduğu, örgüte bağlı olarak çalıştığı, 668 kadının abone olduğu ve abonelik ücreti olarak 400 lira ödedikleri, örgütün bu paraları paravan hesaplardan transfer ettikleri belirlendi. Eskort sitesi yöneticilerinin bazılarının bilişim uzmanları olduğu, 1 kadının yıllık gelirinin 200 bin lira, site yöneticisinin ise 750 bin lira olduğu ortaya çıkarken, travestilerin bazılarının İngiltere'de 40 bin sterline cinsiyet değiştirme ameliyatı oldukları ortaya çıktı.