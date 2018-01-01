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(Görüntülü Haber) Eskişehir'deki yılbaşı kutlamasında Irak bayrağı gerginliği

ESKİŞEHİR'de Iraklı ve Suriyeliler'in sokakta yılbaşı kutlaması yaparken 2 gencin Irak bayrağı sallaması gerginliğe neden oldu. Iraklı gençleri çıktığı yerden indiren bir grup Eskişehirli genç, Türk Bayrağı çıkartıp 'Bozkurt'...

ESKİŞEHİR'de Iraklı ve Suriyeliler'in sokakta yılbaşı kutlaması yaparken 2 gencin Irak bayrağı sallaması gerginliğe neden oldu. Iraklı gençleri çıktığı yerden indiren bir grup Eskişehirli genç, Türk Bayrağı çıkartıp 'Bozkurt' işareti yaparak 'Ne mutlu Türküm diye' bağırdı. Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde toplanan Iraklı ve Suriyeliler, bir süre aralarında oynayarak yeni yılı kutladı. Iraklı bir genç telefon hattı kutusu üzerine çıkıp küçük bir Irak bayrağını eline aldı. Bir süre sonra bu gencin yanına başka bir genç daha gelip ikisi birden Irak bayrağı salladı. Irak bayraklarını gören Eskişehirli gençler buna tepki gösterdi. Iraklıları indiren gençler Türk bayrağı çıkartıp 'Bozkurt' işareti yaptı, 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye bağırdı. Irak ve Suriyeli gençler ile Türk gençleri arasındaki gerginliği araya giren polisler sonlandırdı. Kalabalık yeni yıla meşale yakıp girerken bir kaç kez de İstiklal Marşı'nı okudu. Kalabalık daha sonra dağıldı. BÜYÜKERŞEN'DEN POLİSE ZİYARET Bu arada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP İl Başkanı Sinan Özkar, ilçe emniyet müdürlükleri ile polis merkezlerini ziyaret ederek Emniyet mensuplarının yeni yıllarını kutladı.

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