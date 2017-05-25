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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de tavukçu dükkanında patlama: 2 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de kızarmış piliç satan dükkanında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı. Olay, Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kızarmış...

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de kızarmış piliç satan dükkanında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı.

Olay, Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kızarmış piliç ve tavuk üstü pilav satan işyerinde tezgah altında bulunan tüpgazdaki gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu, ardından da küçük çaplı yangın çıktı. Paniğe neden olan patlamada, işyerinin ortaklarından 58 yaşındaki Fatma Yılmaz yaralandı. Yılmaz'ı dışarı çıkarmak isteyen Ahmet Yavuz'un da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Patlamada çevredeki işyerleri ve park halindeki bir otomobilde de maddi hasar oluştu. 

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fatma Yılmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ahmet Yavuz ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın ise itfaiye ekiplerin tarafından kısa sürede söndürüldü.

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