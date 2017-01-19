Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de tramvay yolu kenarındaki bankların üzerine bırakılan valiz, tedirginlik yarattı. Bomba uzmanı tarafından patlatılan valizden, kadın giysileri ve parfümleri çıktı. Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Doktorlar tramvay durağı yakınında, ban üzerinde sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, caddeyi tramvay ve yaya geçidine kapatarak bölgede önlem aldı. Çağırılan bomba uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı valizden kadın giysileri, kadın çantası ve parfümleri çıktı.
(Görüntülü Haber) Eskişehir'de şüpheli valizden kadın giysileri çıktı
Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de tramvay yolu kenarındaki bankların üzerine bırakılan valiz, tedirginlik yarattı. Bomba uzmanı tarafından patlatılan valizden, kadın giysileri ve parfümleri çıktı. Hoşnudiye Mahallesi İsmet...
19 Ocak 2017 Perşembe 09:17
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