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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de özel eğitimli köpekle uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir TIR'da özel eğitimli köpekle yaptıkları aramada 2 kilo 834 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde...

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir TIR'da özel eğitimli köpekle yaptıkları aramada 2 kilo 834 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde yol uygulaması yapan polis ekipleri, uygulama noktasına gelmeyip tali yola giren TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği 'Leydi' ile birlikte yaptıkları aramada TIR'ın tekerlerinin üst kısmında yer alan bölme içerisinde 2 kilo 834 gram esrar maddesi buldu. Ekipler, TIR şoförü Oktay Y. (48) ile yanında oturan İbrahim E.'yi (45) gözaltına aldı. 2 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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