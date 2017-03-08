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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de kadınlar yürüdü

ESKİŞEHİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 500 kadın yürüyüş yaptı. Eskişehir Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. 'Kadınlar haykırıyor,...

ESKİŞEHİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 500 kadın yürüyüş yaptı. Eskişehir Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. 'Kadınlar haykırıyor, başkanlığa hayır diyor' yazılı pankart açan kadınlar çeşitli sloganlar atarak yürüyüşe geçti. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Sibel Geriş şunları söyledi: "Bugün 8 Mart, dünyanın dört bir yanında alanlardayız. Birlikte güçlüyüz, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütüyoruz. 158 yıl önce eşit bir yaşam için, hayatımız için, insanca çalışma koşulları için çıktı kadınlar yola. İşçi kadınların grevleriyle başlayan 8 Mart yolculuğu kesintisiz, soluksuz geldi o günden bugüne." Yapılan konuşmaların ardından kadınlar, Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kadınlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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