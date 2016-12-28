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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de içkili yerlere yılbaşı denetimi

ESKİŞEHİR polis ve zabıta ekipleri yaklaşan yılbaşı nedeniyle içkili eğlence yerlerinde denetim yaptı. Denetimlere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri zabıta, Gıda Tarım ve Hayvancılık...

ESKİŞEHİR polis ve zabıta ekipleri yaklaşan yılbaşı nedeniyle içkili eğlence yerlerinde denetim yaptı. Denetimlere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri zabıta, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. 100'ü aşkın görevli ile gerçekleştirilen denetimlerde Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda ve kent merkezindeki içkili yerler tek tek kontrol edildi. Denetimlerde işyerlerindeki alkollü içkilerin kaçak olup olmadıkları, ruhsatlar kontrol edildi, müşterilerin ve çalışanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

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