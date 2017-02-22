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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de gaspçı saldırısında anneden sonra kızı da öldü

Hakan TÜRKTAN- Saadet YÖRÜKÇÜ/ İNÖNÜ,(Eskişehir),() - ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde evlerine giren gaspçıların döverek öldürdüğü 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya'nın ardından kızı emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer...

Hakan TÜRKTAN- Saadet YÖRÜKÇÜ/ İNÖNÜ,(Eskişehir),() - ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde evlerine giren gaspçıların döverek öldürdüğü 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya'nın ardından kızı emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, geçen 28 Aralık'ta İnönü İlçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, 2 katlı bahçeli evlerinin arka pencere camını kırıp içeriye giren kişiler tarafından öldüresiye dövüldü. Komaya giren ana- kız, ertesi gün evlerinde hareketsiz yatarken bulunup Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. EVDEN 60 LİRA ALMIŞLAR Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olayın şüphelisi olarak 29 yaşındaki Ayhan Şenbel ile arkadaşı 31 yaşındaki İsa Taştan'ı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde evden 60 lira aldıklarını, bununla berberde tıraş olduklarını, kalan parayla da kendilerine bira ve şarap alıp içtiklerini söyledi. Cinsel taciz, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucudan 11 suç kaydı bulunan Ayhan Şenbel ile yaralama olaylarından 2 suç kaydı bulunan İsa Taştan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. KIZI DA KURTARILAMADI Olayda boynu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Ülfet Şenkaya, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçen 2 Ocak'ta öldü. Ülfet Şenkaya'nın olayda beyin kanaması geçiren emekli öğretmen kızı Nilüfer Şenkaya ise tedavi gördüğü aynı hastanede dün hayatını kaybetti. DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞLAR Tutuklanan Ayhan Şenbel ile İsa Taştan'ın olaydan bir yıl önce de Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya'ya ahırda saldırıp dövdüğü, anne-kızı tesadüfen olay yerine gelen yakınlarının kurtardığı ortaya çıktı. Ayhan Şenbel ve İsa Taştan hakkında bu olay nedeniyle dava açıldığı öğrenilirken, emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya'nın ayrıca 2 yıl önce telefon dolandırıcılarına 370 bin lira parasını kaptırdığı belirtildi.

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