Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 18 akademisyen adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri geçen 10 Mayıs'ta Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) görevli biri rektör yardımcısı 4 profesör, 3 doçent ile yardımcı doçent ve araştırma görevlisi 18 kişi gözaltına alındı. Götürüldükleri KOM şubesinde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 18 akademisyen bu sabah adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 18 akademisyen adliyede
Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 18 akademisyen adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve...
16 Mayıs 2017 Salı 12:44
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