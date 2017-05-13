(Görüntülü Haber) Eskişehir'de bisikletli ölümlerine tepki

ESKİŞEHİR'deki bisiklet derneği üyeleri, otomobilin çarpması sonucu ölen 54 yaşındaki Burhan Günnar'ın kaza geçirdiği yerde toplanarak, sürücünün serbest bırakılması ve bisikletlilere dikkat edilmemesine tepki gösterdi.



Eskişehir'deki Gezgin Pedal BG, Bisiklet Durağı BG, ARES BG, Bisikletliler Derneği, Dorlion BG, VelEsbid, ESDAK, Eskişehir Perşembe Akşamı Bisikletçileri, ESOGÜ Bisiklet Kulübü ve Porsuk Feylesofları Derneği üyeleri, Espark Alışveriş merkezi önünde toplandı. Dernek üyeleri, bisikletleriyle geçen 30 Nisan'da Hoşnudiye Mahallesi Ahmet Kanatlı Caddesi Zübeyde Hanım Hastanesi yanında S.Ö.'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucunda çarpması sonucunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra kurtarılamayan bisiklet sürücüsü Burhan Günnar'ın kaza geçirdiği yere geldi.



Bisikletliler, burada bulunan Burhan Günnar'ın eşi Mürivvet Günar ve kızı Merve Günnar'a başsağlığı diledi, ardından da bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kaza yerindeki ağaçlara otomobil sürücüsünü serbest bırakılmasına tepki olarak 'Adalet nerede?' başlığıyla çeşitli yazıların asılması dikkat çekti.



Sürekli gözyaşı döken Mürivvet Günnar, eşine çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü alkollü olduğunu, kaza sonrasında polis tarafından yakalandığını ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı söyledi. Günnar, "Eşime vurup kaçanların dışarıda olmasını istemiyorum. Adalet istiyorum. Ben acı çekerken elini kolunu sallayıp gezmesini istemiyorum" dedi.



Bisikletliler adına konuşan Doğucan Yılmaz, bisikletli ölümlerine dur demek için toplandıklarını söyledi. Yılmaz şöyle devam etti:



"Gün geçmiyor ki ülkemizde trafik kazasına kurban bir bisikletlinin acı haberiyle karşılaşmayalım. Son olarak 30 Nisan 2017 Pazar günü sabah 06.30'da şehrimizde yaşanan trafik kazasında alkollü ve şehir içi hız limitlerinin üzerinde hareket etmekte olan otomobil sürücüsünün çarpması sonucunda bisiklet sürücüsü Burhan Günnar hayatını kaybetmiştir. Dünyanın her tarafında bisiklet kullanılmaktadır. Bizler de bisikletliler olarak sürücü ve şehir sakinlerinin bizi fark etmelerini ve bize yol vermelerini için bütün dünya ile birlikte sesleniyoruz; Şehirlerde ve şehirlerarası yollarda bisikletliler vardır ve bizi göremediğinizde ölüyoruz. Unutulmamalıdır ki bisikletlinin kaportası kendi vücududur. Belediyeleri de bir an önce bisikletli ulaşımı yaygınlaştıracak projelere, özellikle güvenli ve işlevsel standart bisiklet yolarını yapmaya çağırıyoruz."