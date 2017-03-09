(Görüntülü Haber) Eskişehir'de 2 vergi memurunun şüpheli ölümü

ESKİŞEHİR Vergi Dairesi'nde icra memurları olarak görev yapan 62 yaşındaki Ömer Çiçek evinde, 57 yaşındaki Mehmet Uzun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 memurun yapılan otopsilerinde metin alkol zehirlenmesinden öldükleri belirlendi. Polisler, Çiçek ve Uzun'a sahte içki sattığı iddiasıyla çay ocağı işleten 53 yaşındaki Y.A.'yı gözaltına aldı. Eskişehir Vergi Dairesi memuru 1 çocuk babası yalnız yaşayan Ömer Çiçek dün işe gitmeyince çilingirle kapıyı açtıran yakınları tarafından evde ölü olarak bulundu. Evli 3 çocuk babası Mehmet Uzun da dün kendi evinde rahatsızlanınca Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun, bu sabah tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak öldü. Çiçek ve Uzun'un cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İş yeri dışında da görüştükleri bilinen Ömer Çiçek ve Mehmet Uzun'un yapılan otopsilerinde metil alkol zehirlenmesi sonucunda yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Polisler, Çiçek ve Uzun'un evlerinde bulunan içkilerden incelenmek üzere numuneler aldı. Polis ekipleri, Ömer Çiçek ve Mehmet Uzun'a sahte içki sattığı iddiasıyla Kırmızıtoprak Mahallesi'nde çay ocağı işleten Y.A.'yı gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Ölen vergi memurlarından Ömer Çiçek bugün Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki Alem Camii'nde ikindi namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Uzun'un da yarın toprağa verileceği belirtildi.