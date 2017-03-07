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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de 18 FETÖ şüphelisi adliyede

Kemal ATLAN- Hakan TÜRTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 emniyet mensubu ile 1 emekli jandarma astsubay, adliyeye sevk...

Kemal ATLAN- Hakan TÜRTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 emniyet mensubu ile 1 emekli jandarma astsubay, adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 2 Mart'a kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 emniyet mensubu ile 1 emekli jandarma astsubay kıdemli başçavuş gözaltına alındı. FETÖ üyesi oldukları ve örgütün ByLock programını kullandıkları öne sürülen şüpheliler 2'nci sınıf Emniyet Müdürü A.G., 4'üncü sınıf Emniyet Müdürleri A.D. ve M.A.A., Emniyet Amiri E.A., komiserler T.B., M.Ç. ve H.D., komiser yardımcıları H.Ö. ve Y.T. ile polis memurları A.E., C.E., A.I., İ.A., H.B., M.U., Y.T. ve G.E. ile emekli astsubay kıdemli başçavuş İ.G,. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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