Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, kar maskesi takıp mahkemelik olduğu eski sevgilisini tartaklayıp çantasını gasp ettiği iddia edilen M.A.V. yakalandı. Olay dün sabah saatlerinde, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.V. hakaret sebebiyle mahkemelik olduğu eski sevgilisini takip etmeye başladı. Kar maskesi takan M.A.V., eski sevgilisini sokakta tartaklayarak kolundaki çantasını gasp edip kaçtı. Genç kızın şikayeti üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi olaydan bir gün sonra Adapazarı'nda yakaladı. Genç kız, eski sevgilisinden yeniden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) Eski sevgilisini tartaklayıp çantasını çaldı
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, kar maskesi takıp mahkemelik olduğu eski sevgilisini tartaklayıp çantasını gasp ettiği iddia edilen M.A.V. yakalandı. Olay dün sabah saatlerinde, Serdivan Arabacıalanı...
07 Ocak 2018 Pazar 23:03
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