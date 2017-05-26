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(Görüntülü Haber) Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla...

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda, Antalya Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, eski Rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'yi Konyaaltı İlçesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Evinde detaylı arama yapılırken, sağlık kontrolünden geçirilen Prof. Dr. Kurtcephe, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. YÖK GÖREVDEN ALMIŞTI Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında AÜ Rektörlüğü yapan Prof. Dr. Kurtcephe, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Kasım 2015 tarihinde, görev süresinin bitimine 6 ay kala Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevden alınmış ve memuriyetten de uzaklaştırılmıştı.

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