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(Görüntülü Haber) Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı

GAZİANTEP’te, Yalçın K. (24), konuşma bahanesiyle sokağa çağırdığı kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Suna Zeylan (23) ve beraberinde gelen kardeşi Hakan Zeylan’ı (20) av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Kardeşlerden birinin durumu...

GAZİANTEP’te, Yalçın K. (24), konuşma bahanesiyle sokağa çağırdığı kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Suna Zeylan (23) ve beraberinde gelen kardeşi Hakan Zeylan’ı (20) av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Kardeşlerden birinin durumu ağır. Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın K., kısa bir süre önce kendisinden ayrılan nişanlısı Suna Zeylan’ı konuşma bahanesiyle evlerinin bulunduğu sokağa çağırdı. Suna Zeylan kardeşi Hakan ile beraber sokağa çıktığı anda Yalçın K. otomobille iki kardeşin yanına yaklaşarak yanındaki av tüfeğiyle ateş etti. Suna ve Hakan Zeylan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, Yalçın K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden başından yaralanan Suna Zeylan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu Hakan Zeylan’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay sonrası kayıplara karışan Yalçın K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

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