GAZİANTEP'te, eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak (52), tartıştığı Kerim K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün gece Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak ile Kerim K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kerim K., Bayram Yeşilyaprak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşilyaprak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Kerim K. ise Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Yeşilyaprak'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Kerim K.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
(Görüntülü Haber) Eski milli sporcu, bıçaklı kavgada öldü
GAZİANTEP'te, eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak (52), tartıştığı Kerim K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün gece Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:13
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