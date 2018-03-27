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(Görüntülü Haber) Eski kocasına kurşun yağdırdı

MERSİN'de Ümmü U., henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi M.E.'ye çalıştığı otoparkta tabancayla kurşun yağdırdı. M.E. saldırıyı yara almadan atlatırken, Ümmü U. gözaltına alındı. Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya...

MERSİN'de Ümmü U., henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi M.E.'ye çalıştığı otoparkta tabancayla kurşun yağdırdı. M.E. saldırıyı yara almadan atlatırken, Ümmü U. gözaltına alındı. Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Yanına aldığı tabancayla otoparka gelen Ümmü U., burada çalışan eski eşi M.E.'ye henüz bilinmeyen bir nedenle 6 el ateş etti. Silahlı kadını olay yerine yakın noktada görevli polisler etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Saldırıyı yara almadan atlatan M.E., ifade için polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 boş ve 2 dolu kovan bulundu, soruşturma başlatıldı.

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