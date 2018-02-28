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(Görüntülü Haber) Eski eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

ÇORUM'da Yakup M., boşandığı 1 çocuk annesi Gamze Kuru (30) ve eski kayınbiraderi Ramazan Kuru'yu (34) av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı. Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre,...

ÇORUM'da Yakup M., boşandığı 1 çocuk annesi Gamze Kuru (30) ve eski kayınbiraderi Ramazan Kuru'yu (34) av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Çorum'a gelen Yakup M., bir süre önce boşandığı Gamze Kuru'nun kaldığı evin adresini öğrenip yanına gitti. Evde bulunan 1 çocuk annesi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru ile Yakup M. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup M., yanındaki av tüfeğiyle eski eşi ve kayınbiraderine ateş açtı. Gamze Kuru başına, Ramazan Kuru da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında yaralanan Yakup M., kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Apartman çevresinde inceleme yapan polis, Yakup M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
 

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