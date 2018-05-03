(Görüntülü Haber) Eski eşini başına çekiçle vurarak öldüren sanığa müebbet

İZMİR'in Dikili ilçesinde boşandığı Işık İkizoğlu'nu (32) çekiçle başına birçok kez vurarak öldüren ve mahkemedeki son sözünde olay anında şuurunu kaybettiğini ileri süren Yahya Cengiz Küçük'e (59), ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme kararında, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulamadı. 9 yaşında bir kızları bulunan Işık İkizoğlu ile Antalya'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük, geçen 15 Mayıs'ta Dikili'deki bir kafede buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından kafeden ayrılan İkizoğlu, eski eşinin kendisini dövdüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu'na, götürüldüğü adli tabiplikte 'darp izine rastlanmadı' raporu verildi. İkizoğlu evine dönerken polis, Küçük'ün yakalanması için çalışma başlattı ancak kendisine ulaşamadı. Küçük, öğleden sonra eski eşi İkizoğlu'nun ilçedeki evine gitti. Bu sırada kızları okulda olan İkizoğlu ve Küçük tekrar tartıştı. Tartışma sırasında Yahya Cengiz Küçük, eski eşi Işık İkizoğlu'nu başına çekiçle defalarca vurarak öldürdü. Küçük ardından da polisi arayıp, kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Küçük'ü gözaltına aldı. Tutuklanan Yahya Cengiz Küçük hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yahya Cengiz Küçük, yaşamını yitiren Işık İkizoğlu'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ve ablası Başak İkizoğlu, Gözde İkizoğlu, Şafak Gökçer ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Pınar Melli, Dikili Kadın Platformu üyeleri, İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile birlikte CHP'li Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Serpil Güler de izledi. Mahkemede iddia makamı, bir önceki celsede verdiği mütalaa doğrultusunda karar verilmesini yani sanığın 'canavarca hislerle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğine ve cinayeti tasarlayarak işlediği yönünde yeterli delil olmaması' gerekçesi ile sadece 'kasten öldürme' suçlaması ile ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti. 'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Pınar Melli, Işık İkizoğlu'nun avukatları Gülce Mutoğlu Kılavuz ve Güntekin Yıldırım bir önceki duruşma belirttikleri beyan doğrultusunda, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını talep etti, Yahya Cengiz Küçük'ün 'tasarlayarak ve canavarca hislerle öldürme' suçlaması ile cezalandırılmasını istedi. Mahkemede ifadelerine başvurulan Işık İkizoğlu'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler de takdiri indirim uygulanmamasını isterken, ablası Başak İkizoğlu da "Vahşice işlediği bu cinayet nedeniyle sanığa en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum" dedi. 'ŞUURUMU KAYBETTİM' Sanık Yahya Cengiz Küçük'ün avukatı Emin Uz ise cinayette 'tasarlayarak öldürme' unsurlarının oluşmadığını, cinayetin ağır haksız tahrik altında işlendiğini ve müvekkilinin çok pişman olduğunu söyledi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Küçük ise "Bu olayı kızımı oradan almak, kurtarmak için yaptım. O an şuurumu kaybettim. Çok pişmanım. Böyle bir insan değilim. Karar sizlerindir" dedi. Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Yahya Cengiz Küçük'ü 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti kararında, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulamadı. 'NAMUS CİNAYETİNE ÇEVRİLMEK İSTENİYOR' Dava öncesi Bergama Hükümet Konağı önünde bir araya gelen Dikili Kadın Platformu ve İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri tarafından basın açıklaması yapılıp, Işık İkizoğlu'nu öldüren eski eşi Yahya Cengiz Küçük'e en ağır cezanın verilmesini istedi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Demet Önal, "15 Mayıs 2017 tarihinde vahşi bir cinayete tanıklık ettik. Işık İkizoğlu eski eşi tarafından boşanmasına rağmen tacize ve şiddete maruz kalarak katledilmiştir. Defalarca emniyet güçlerine bildirmesine rağmen, onu duymazdan gelen sistem Işık'ın vahşice katledilmesine göz yummuştur. Bugün ülkemizde kadın katliamları yaşanıyor. Şiddet artıyor, emeğimiz sömürülüyor. Hükümetin yanlış politikaları kadınları daha fazla sömürüyor. Biz kadınlar iktidarın eşitsiz, cinsiyetçi politikalarına karşı mücadelemizi yükseltmeye kararlıyız. Işık'ın davasında olduğu gibi namus cinayetine çevirmeye çalışan kocanın karşısındayız. Hak edilen cezanın verilmesini talep ediyoruz" dedi. KIZ KARDEŞLERDEN AÇIKLAMA Öldürülen Işık İkizoğlu'nun kız kardeşleri de dava öncesinde açıklama yaptı. Gözde İkizoğlu açıklamasında, "Bugün eski eşi tarafından hunharca işkence edilerek katledilen kardeşimizin beşinci duruşmasındayız. Katilin en ağır ceza ile bir anneyi, bir kadını öldürmekten daha çok, bir toplumu katletmiş gibi cezalandırılmasını istiyoruz. Bir hiç uğruna aramızdan ayrılan tüm kadınlar adına, bu tip cinayetlerin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki iyilik kötülüğü alt edecek. Işık, çok özel bir insandı. Onu ailesi olarak çok özlüyoruz" ifadelerini kullandı. Işık İkizoğlu'nun diğer kardeşi Şafak Gökçer ise "Amacımız gereken cezaların yaptırım güçlerinin artması ve başka canların bu kadar basitçe yanmamasıdır. Acımız çok büyük. Suçlunun en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz. Çünkü biz artık bir eksiğiz" diye konuştu.