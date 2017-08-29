(Görüntülü Haber) Eski Bakan Paksu, toprağa verildi

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () - YALOVA'da rahatsızlanarak götürüldüğü hastanede 91 yaşında vefat eden Çalışma eski Bakanı Ahmet Tevfik Paksu, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlene törenle toprağa verildi. Kaldırıldığı hastanede ciğerlerinin su topladığı belirlenen Ahmet Tevfik Paksu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Paksu için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Ulu Cami'nde düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak, Mehmet Uğur Dilipak ve İlker Çitil, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından polisler tarafından omuzlara alınan Ahmet Tevfik Paksu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Paksu'nun cenazesi Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi. ERBAKAN'IN YOL ARKADAŞIYDI Ahmet Tevfik Paksu, 1966'daki senato seçimlerinde Kahramanmaraş'tan Cumhuriyet Senatörü seçildi. Paksu daha sonra 26 Ocak 1970'te merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan öncülüğünde kurulan Milli Nizam Partisi'nin 18 kişilik kurucular kurulunda yer aldı. Partinin kapatılmasından sonra Ahmet Tevfik Paksu, yine Erbakan ile birlikte hareket etti ve siyasete Erbakan'ın liderliğinde kurulan Milli Selamet Partisi'nde devam etti. 1973 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan milletvekili seçilen Ahmet Tevfik Paksu, 31 Mart 1975'te kurulan hükümette Çalışma Bakanı oldu. Türkiye'nin 23'üncü Çalışma Bakanı olan Paksu, bu görevi 11 Kasım 1976 tarihine kadar yürüttü. Kahramanmaraş'tan kabineye giren ilk isim olan Ahmet Tevfik Paksu, 1983'te Suudi Arabistan'ın eski kralı Faysal'ın oğlu Muhammed bin Faysal'ın kurduğu İslami banka zinciri Faisal Finans'ın Türkiye şubesinin kurucuları arasında yer aldı. Paksu, siyasetin dışında şair ve yazar kimliğiyle de tanınıyordu.